Una voragine quella che si è aperta sul marciapiedi in via De Nicola, forse a seguito di alcuni lavori di sistemazione degli alberi.

Le segnalazioni sono state immediate da parte dei cittadini e il Comune, con l'ufficio manutenzione, ha prontamente transennato l'area per evitare incidenti e possibili conseguenze in attesa che venga risolta la criticità.