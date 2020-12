Caos in un bar di Castrocielo, sulla Casilina. Un giovane del posto ha dato in escandescenze chiedendo un bicchiere di troppo. Già noto alle forze dell'ordine per l'uso di sostanze stupefacenti, avrebbe raggiunto il bar, molto frequentato, iniziando a urlare frasi sconnesse, parole senza senso.

Così i proprietari, che non sono riusciti a calmarlo, hanno allertato i carabinieri: immediato l'arrivo sul posto dei militari della stazione di Aquino guidati dal maresciallo Parrillo della compagnia di Pontecorvo, agli ordini del capitano Tamara Nicolai, che hanno cercato di riportare il giovane alla ragione.

Un'operazione affatto facile, vista la situazione. Per l'uomo è stato richiesto un trattamento sanitario obbligatorio ed è stato trasferito in ospedale.