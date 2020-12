Ladri in azione in pieno giorno in località Colle Grosso a Santa Francesca. Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per mettere a segno il colpo, prima delle 13 di mercoledì. A fare l'amara scoperta al rientro a casa sono stati proprio i proprietari.

Davanti ai loro occhi armadi aperti e cassetti a terra, stanze a soqquadro. Poco spazio all'immaginazione. Hanno così capito che qualcuno durante la loro assenza gli aveva fatto visita. All'appello mancavano anche diversi oggetti in oro. A quel punto non è rimasto altro da fare che contattare le forze dell'ordine.

E l'attenzione è alta ora nella zona da parte dei cittadini.

Importante, ricordiamo, la segnalazione di auto o persone sospette per aiutare le forze dell'ordine a individuare eventuali malintenzionati.