Dei giorni scorsi la notizia del furto della luminaria a forma di cigno, installata in piazza di Porta Pia, rubata da ignoti. Il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, in un post sulla sua pagina social aveva denunciato il vile gesto. Ma la denuncia era stata presentata anche alle autorità che avevano avviato le indagini.

I carabinieri della locale stazione sono riusciti a rintracciare l'autore del reato, un 23enne di Pontecorvo, grazie alle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza comunale. In particolare, dopo aver individuato la targa del veicolo intestato al padre del giovane, hanno identificato il ragazzo e, da successivi accertamenti, i militari sono arrivati all'abitazione di un secondo giovane, un 23enne residente ad Esperia, dove hanno ritrovato il cigno rubato che è stato restituito al Sindaco. Per i due è scattata la denuncia per "furto e ricettazione".

Il primo cittadino ha ringraziato i militari e postato sui sui social la luminaria tornata al suo posto.