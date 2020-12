Completata la raccolta alimentare con grande successo. I cittadini hanno risposto alla raccolta alimentare con l'associazione nazionale della polizia di Stato.

«Il ringraziamento al Questore di Frosinone, il presidente della Sezione ANPS di Frosinone, a tutti gli operatori sul campo, i Conad di Frosinone, Ceccano e Sora che hanno aderito all'iniziativa e i tantissimi cittadini che hanno partecipato». È quanto si legge sulla pagina Facebook dell'associazione nazionale della polizia di Stato di Frosinone.

Un grazie esteso ovviamente anche ai tanti cittadini che hanno partecipato alla catena di umanità per aiutare tante famiglie in difficoltà soprattutto in questo periodo di emergenza Covid-19. Ancora una volta la provincia di Frosinone si conferma molto solidale.