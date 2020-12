La fontana di Sant'Erasmo, che decora la bella e romantica Piazza Regina Elena, è stata recentemente restaurata. Un bel regalo di Natale per i residenti, che da tempo sollecitavano l'intervento dell'ufficio tecnico del Comune di Veroli per restituire decoro ad uno degli angoli più suggestivi del Centro Storico. Un luogo d'incanto, che meraviglia i visitatori per la rara armonia delle proporzioni, sovrastato dalla basilica benedettina di cui sembra il naturale completamento, amato e vissuto intensamente da chi ha la fortuna di vivere nei pressi, ed ora reso ancora più godibile grazie al ripristino dell'artistica fontana, dalle linee semplici e pulite.

«Siamo veramente grati agli operai che si sono dedicati al restauro - dichiarano i residenti -. Abbiamo spesso richiesto un intervento risolutivo per quella fontana, che stava lentamente rovinandosi e la cui acqua non era più limpida a causa della melma sul fondo. Temevamo che l'attesa prolungata avrebbe peggiorato la situazione fino al punto di rendere non più recuperabile quel pezzo della nostra storia, intorno al quale siamo soliti riunirci per quattro chiacchiere in compagnia».

«Molti di noi - proseguono - sono anziani, e passare qualche ora all'ombra dei tigli godendo della frescura e del dolce rumore dell'acqua, ci aiuta a trascorrere le nostre giornate con serenità». «Grazie all'amministrazione di Veroli e ai suoi dipendenti - concludono - che hanno preso a cuore la nostra richiesta e l'hanno esaudita. Qui passa tanta gente per ammirare la parte alta del Centro Storico. Mantenere la piazza in ordine e pulita è importante per tutta Veroli".