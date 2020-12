Finisce a Catanzaro la singola vincita più alta realizzata nell'ultimo concorso del 10eLotto, pari a 100 mila euro grazie ad un 'nove', a fronte di una giocata di 1 solo euro. Secondo posto per i 50 mila euro vinti a Santeramo in Colle (BA), con una puntata di 3 euro, ma in luce - riferisce l'agenzia Agimeg - anche le quattro vincite identiche realizzate a Monterotondo, alle porte di Roma, con altrettanti 'tre' sui numeri 2-5-10, ciascuna da 8.550 euro, per un totale di 34.200 euro.

Il Lotto tradizionale premia invece Sant'Elia a Pianisi, in provincia di Campobasso, con 40.800 euro, grazie a una quaterna sulla ruota di Bari realizzata mettendo in gioco cinque numeri. Secondo posto per i 23.750 euro vinti a Bari con un terno sulla ruota Nazionale. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per oltre 4 miliardi di euro. La vincita più alta del 2020 finora è stata quella da 373.500 euro per il Lotto, realizzata a Crema lo scorso 19 settembre, mentre per il 10eLotto i 2,5 milioni di euro vinti a Milano nel concorso del 17 ottobre.