Quasi 10.000 euro di sanzioni per i trasgressori delle disposizioni correlate alle misure anti-Covid. I carabinieri della Compagnia di Cassino in poche ore sanzionano 16 persone a Piedimonte e 5 a Sant'Elia.

Un'operazione importante, predisposta dal Comando provinciale di Frosinone ed eseguita da ben 18 militari nei giorni scorsi. In particolare, gli uomini del capitano Giuseppe Scolaro - oltre al normale controllo del territorio - sono intervenuti in due situazioni "calde", elevando ben 21 multe da 400 euro ciascuna.



Sedici trasgressori

A Piedimonte i militari della locale stazione, insieme al personale della sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Cassino, fuori da un noto locale del centro.

Ben sedici le persone sorprese mentre sostavano, poco prima delle 19, senza rispettare le norme sul distanziamento ed sul divieto di assembramento, all'esterno del bar. A seguito del controllo, i sedici clienti "indisciplinati" sono stati identificati e multati.

L'attività era già chiusa e i titolari del bar non hanno rischiato nulla.

Un bicchiere... salato

Non molto diversa la situazione a Sant'Elia Fiumerapido, dove i carabinieri della locale stazione hanno beccato cinque giovani del posto mentre erano intenti a consumare bevande alcoliche (acquistate prima dell'orario di chiusura dell'esercizio) senza rispettare comunque le disposizioni preventive previste dal vigente Dpcm in materia di contenimento della diffusione della pandemia. Anche per loro, cinque multe salate: 400 euro per ognuno.



Territorio blindato

Controlli costanti, in tutto il territorio, che raccontano la presenza di una sacca (neppure tanto esigua) di trasgressori. Solo qualche settimana prima i carabinieri della Compagnia di Cassino avevano elevato quattrocento euro nei confronti di due giovani per non aver rispettato le normative vigenti, mentendo sul fatto di essere usciti per andare a comprare le sigarette ben oltre l'orario consentito. Un pacchetto di sigarette costato ai due col vizio "delle bionde" ben 800 euro.

A bloccare i due ventunenni, uno di Cassino e l'altro di Sant'Elia mentre tornavano a casa a bordo della propria auto intorno alle 3 proprio i carabinieri di Sant'Elia Fiumerapido, impegnati in mirati controlli del territorio. E alcuni giorni dopo, le sanzioni sono arrivate anche per alcuni campani fermati a Cassino e nel Cassinate: oltre al foglio di via, con divieto di farvi ritorno per tre anni, sono stati multati in quanto provenienti da una "zona rossa", senza alcuna valida motivazione (400 euro ciascuno).