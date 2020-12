Più di 200 dipendenti nei prossimi 12-24 mesi, che andranno ad aggiungersi agli attuali 900. L'annuncio arriva dalla Thermo Fisher Scientific che ha uno stabilimento anche nella città di Ferentino. Il sito ospiterà inoltre un nuovo stabile per lo sviluppo da 2600 metri quadri e includerà una linea flessibile per progetti di sviluppo e produzioni commerciali su piccola scala che sarà operativa nel 2022.

L'espansione della sede della città gigliata fa parte di un investimento globale per la crescita del mercato in Europa e Nord America volto allo sviluppo di prodotti farmaceutici sterili e alla produzione commerciale di farmaci, terapie e vaccini essenziali. Espansione che include una nuova linea ad alta capacità per il riempimento commerciale di soluzioni liquide, che sarà operativa nel 2021. Il nuovo stabilimento sarà dotato di una linea robotica all'avanguardia per il riempimento di fiale con liquidi e liofilizzati, siringhe e cartucce. Inoltre, lo stabile include nuovi laboratori e uffici, un'area tecnica, un vano lavaggio/autoclave e un'area per l'ispezione visiva predisposta all'ampliamento.

«Abbiamo continuato a investire strategicamente in capacità, tecnologia ed esperienza in tutta la nostra rete globale in modo da poter accelerare l'innovazione e migliorare la produttività per i nostri clienti», ha dichiarato Mike Shafer, vicepresidente senior e presidente dei servizi farmaceutici Thermo Fisher Scientific. «In questo modo siamo stati in grado di rispondere e supportare rapidamente i nostri clienti con una elevata capacità su larga scala senza precedenti per soddisfare l'elevata domanda di nuove terapie e vaccini». L'Ugl Chimici di Frosinone accoglie con soddisfazione la notizia: «Si tratta - sottolinea Marco Colasanti componente di segreteria e responsabile del comparto Farmaceutico - di un importante annuncio per un territorio dove l'occupazione viene meno in settori fondamentali come quello dell'automotive da sempre trainante per l'intera economia».