Arriva la "Spesa sospesa del contadino" per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire a chi ne ha più bisogno un Natale sereno. L'iniziativa di Coldiretti si svolgerà nel weekend e prevede la speciale mobilitazione degli agricoltori di Campagna Amica in tutta Italia. Nel Lazio, oltre al mercato del Circo Massimo, l'iniziativa si svolgerà con la collaborazione dei giovani agricoltori di Coldiretti Lazio anche al mercato di via Tiburtina 695, sempre dalle ore 9 alle 14 e a Viterbo in via Francesco Baracca, 81 dalle 8 alle ore 13, stesso orario anche per il mercato di Campagna Amica a Latina e per il mercato di Frosinone in piazza Falcone e Borsellino.

Tutti i cittadini che fanno la spesa nei mercati e nelle fattorie di Campagna Amica diffusi lungo la Penisola, possono decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell'usanza campana del "caffè sospeso", quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero che gli agricoltori di Campagna Amica andranno a consegnare gratuitamente alle famiglie bisognose.

Le iniziative di solidarietà partono da Sabato 12 dicembre dalle ore 9,00 dal mercato di Campagna Amica di via San Teodoro 74 a Roma e si estendono ai farmers market ed agli agriturismi delle diverse regioni italiane (il programma su www.campagnamica.it) con la partenza dei primi pacchi di aiuti in partenza. Nell' occasione saranno divulgati l'esclusiva indagine Coldiretti/Fondazione Divulga su "Le nuove povertà sulle tavole del Natale nell'anno del Covid"con un focus sul coinvolgimento degli italiani nelle iniziative di solidarietà.