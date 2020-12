Sono state pubblicate sul sito Internet del Comune di Ceccano le linee guida per l'accesso ai servizi della biblioteca civica. Dopo l'entrata in vigore del nuovo Dpcm con le misure restrittive anti-contagio, anche l'accesso alla biblioteca subirà qualche variazione.

Infatti, come si legge nella nota, i servizi bibliotecari saranno accessibili soltanto su prenotazione telefonica. A tale scopo, si potrà chiedere un appuntamento telefonando al numero 0775-622423 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 13,30; mentre il martedì e il giovedì l'orario è dalle 15 alle 17,30.

La conferma dell'avvenuta prenotazione verrà fornita agli utenti sempre via telefono. Quindi, la possibilità di usufruite dei servizi avverrà secondo un programma degli accessi pianificato, che prevede un numero massimo di visitatori presenti nelle biblioteca, con la regolamentazione degli ingressi e delle uscite in modo da evitare situazioni di assembramento.

Pertanto, sarà obbligatorio rispettare le norme anti-contagio, fra cui la distanza interpersonale all'interno degli ambienti della struttura. Nel dettaglio, sono disponibili quattro posti per i lettori; tre postazioni dotate di computer; due posti in sala prestiti e altrettanti nella sala prestiti per i ragazzi, accompagnati da un genitore. Nella Sezione ragazzi sarà consentito esclusivamente il prestito e non trattenersi.

La massima permanenza nei locali è di un'ora a persona. È obbligatorio l'uso della mascherina.

Infine, è possibile consultare il catalogo dei volumi disponibili al link: http://opac.regione.lazio.it/Sebina0pad.do.