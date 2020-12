Il Comune di Boville Ernica intende costituire un elenco di esercizi commerciali interessati ad accettare i buoni spesa sotto forma di voucher nominativi. Chiesta, inoltre, la disponibilità di applicare degli sconti dal 5% al 10% sui prezzi di mercato e consegnare la spesa a casa dei cittadini qualora venga richiesto.

I voucher nominativi da utilizzare per la spesa di generi alimentari, di prima necessità e di prodotti farmaceutici saranno rilasciati ai soggetti individuati dall'Amministrazione conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. Il rimborso dei voucher nominativi agli esercenti avverrà a rendiconto, con cadenza mensile, mediante emissione di fattura elettronica, a cui dovranno essere allegati i voucher.

Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale a Boville e iscritti alla Camera di Commercio con i seguenti codici ATECO: codice ateco 47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande; codice ateco 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati; codice ateco 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati; codice ateco 47.23

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati; codice ateco 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati; codice ateco 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati; codice ateco 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati; codice ateco 47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati; in possesso di durc regolare.

Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: boville.ernica.fr@pec.it entro mercoledì alle 11.