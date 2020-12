Contributi della Regione Lazio per l'assistenza alle famiglie in situazione di indigenza economica derivante dall'emergenza Covid-19, il Comune ottiene circa 29mila euro. La cifra si aggiunge agli oltre 92mila euro destinati sempre al le famiglie in difficoltà, con cui saranno coperti i buoni spesa che possono essere richiesti dalle persone in possesso dei requisiti riportati nello specifico avviso pubblico.

L'accesso alla misura di solidarietà è stato regolamentato sulla base delle linee di indirizzo per l'uso dei fondi assegnati con provvedimento ministeriale, a cui si sommano quelli regionali, destinati agli interventi di sostegno alimentare per i nuclei familiari bisognosi, nonché ai fondi di solidarietà ricevuti da donazioni a favore del Comune di Ceprano e i fondi residui della precedente assegnazione ministeriale. I cittadini in possesso dei requisiti possono presentare l'istanza per ricevere i contributi.

Soddisfatto il consigliere delegato alle politiche sociali Dino Fortuna che, dopo la pubblicazione dell'avviso per l'accesso ai buoni spesa, ha commentato: «Una boccata di ossigeno per le troppe persone in difficoltà. Ricordo a tutti che è attiva sempre la "Spesa Sospesa" in tutti i negozi di alimentari, macellerie e frutterie del nostro Comune. È sempre attivo anche il servizio della spesa a domicilio, che può essere effettuato dal gestore del punto vendita o dalla Protezione civile». Fortuna ha aggiunto: «In collaborazione con l'Ipab, le parrocchie, i Cavalieri di Malta e "La Torre" stiamo predisponendo un'ulteriore iniziativa che potrà coinvolgere tutti i cittadini per un Natale di solidarietà». Quindi, l'erogazione del contributo regionale assicura ulteriori fondi al Comune.

La notizia è giunta gradita al consigliere Fortuna in quanto ulteriori risposte concrete si potranno assicurare alle famiglie oggi in difficoltà, tante in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria e della crescente crisi delle attività produttive. La disponibilità di sostegni economici in forma di buoni e agevolazioni consente a tanti nuclei familiari di andare avanti con dignità e per le prossime settimane, oltre che di trascorrere un Natale sereno.