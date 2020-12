Un anno e sei mesi con sospensione condizionale della pena, in quanto trovato in possesso di droga. Questa la condanna inflitta a F.S., un venticinquenne originario di Suio, ma residente a Rocca d'Evandro, in provincia di Caserta, al termine del rito abbreviato tenutosi presso il Tribunale di Cassino. Il Gip cassinate, Vittoria Sodani, ha inflitto la pena di un anno e mezzo, disponendo la sospensione condizionale della pena e la restituzione di circa 250 euro, inizialmente sequestrate poiché ritenute provento dell'eventuale spaccio.

Il legale che ha assistito il venticinquenne, l'avvocato Pasqualino Santamaria, nel suo intervento, ha fatto presente che il suo cliente non era avvezzo a svolgere il ruolo di corriere della droga, come confermato dal nervosismo mostrato al momento del controllo dei Carabinieri. Lo stesso legale ha inoltre rimarcato il fatto che il giovane era coinvolto nella vicenda, in quanto sollecitato da altre persone, sulle quali sono in corso accertamenti.

La tesi sostenuta dal legale di Santi Cosma e Damiano, siè rivelatadeterminante per la riduzione della pena. La vicenda risale all'aprile scorso, in pieno lokdown, quando F.S. è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di Cassino, lungo la via Appia, in territorio di San Vittore del Lazio. I militari hanno notato la Fiat Doblò condotta dal venticinquenne pontino ed ovviamente hanno imposto l'alt, in considerazione delle limitazioni imposte dai decreti governativi per l'emergenza Covid-19. Durante il controllo, però, F.S., manifestava un ingiustificato nervosismo, che destava dei sospetti nei militari dell'Arma, che sottoponevano a perquisizione personale il giovane, il quale nascondeva una confezione di cellophane contenente della polvere bianca del peso di 95 grammi, risultata poi essere cocaina all'esito del narcotest. Il venticinquenne fu arrestato, ma fu anche sanzionato per aver violato il decreto governativo riguardante le misure di contenimento dell'epidemia Covid-19.