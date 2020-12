Episodi che si susseguono e che si registrano in centro e in periferia. Materassi, mobilio rotto, buste nere e rifiuti di ogni tipo accatastati a pochi metri da portoni e cancelli. Per alcuni tipi di rifiuti da smaltire il servizio offerto dalla ditta che si occupa della raccolta è gratuito e va su prenotazione, neanche questa opportunità viene colta.

Inoltre da mesi ormai è stata aperta l'isola ecologica in via Ponte la Pietra ed è possibile andare direttamente nella zona adibita per sbarazzarsi, in maniera corretta, dei diversi tipi di rifiuti. Ma ancora troppi i trasgressori e i furbetti che preferiscono lasciare ogni tipo di rifiuto in strada, spesso nei carrellati di altri condomini.

Un problema di inciviltà, in una città dove si grida alla mancanza di decoro, sono forse proprio alcuni dei furbetti a puntare il dito contro questo malcostume. A pagarne le spese l'intera comunità costretta a vivere in una città sporca e trasandata.