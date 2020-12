Il periodo delle iscrizioni si avvicina: la pandemia impone restrizioni riguardo le presenze, ma sabato 12 dicembre gli studenti delle classi terze delle medie "entreranno" virtualmente nello storico palazzetto in via Verghetti del Liceo Scientifico e Linguistico di Fiuggi. La sede associata dell'istituto di istruzione superiore "Dante Alighieri", diretto dal prof. Adriano Gioè, ha infatti organizzato un open day live in edizione digitale.

Genitori e futuri liceali potranno così conoscere ugualmente a distanza la ricca offerta formativa della scuola, una vera istituzione della città termale. Gli indirizzi liceali della sede di Fiuggi - lo scientifico tradizionale e il linguistico - sono arricchiti dal potenziamento delle lingue straniere e della metodologia Clil (è previsto infatti l'insegnamento in lingua inglese di discipline come geostoria, matematica, fisica e scienze e di una seconda e terza lingua straniera – francese e spagnolo – opzionali) e da una didattica all'avanguardia che ormai da anni si avvale delle moderne tecnologie. Oltre a contare sui laboratori (quello di lingue e quello di scienze), il liceo di Fiuggi è dotato di whiteboard in ogni aula. Appuntamento quindi a sabato con l'open day.