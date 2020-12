Un'altra vittima di Covid in Ciociaria. Al momento, dunque, nelle ultime 24 ore, si registrano due decessi in provincia e non uno ( la donna di 82 anni residente a Isola del Liri) come era emerso dal bollettino della Asl di Frosinone.

Stando ai dati aggiornati, resi noti dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, è stato ufficializzato un secondo decesso di 65 anni. Non sono ancora state rese note le generalità e il comune di provenienza della vittima.