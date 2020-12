Nonostante le restrizioni per il contenimento del contagio da Covid emanate negli ultimi Dpcm c'è chi continua a non rispettare le regole. Per questo i controlli si fanno sempre più serrati.

La scorsa notte, proprio durante alcuni controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, i Carabinieri di Pico hanno sanzionato cinque avventori di un bar nel centro del paese, mentre consumavano oltre l'orario consentito.

Al titolare del locale, un 27enne del posto, è stata inoltre notificata la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per cinque giorni.