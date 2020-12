Vandali scatenati nella notte. È accaduto a Cervaro, dove domenica mattina una donna ha constatato con grande rammarico che qualcuno le aveva forato le gomme dell'auto.

La polemica, forte, è divampata subito sui social. Tanti i messaggi contro il vile gesto di ignoti. E così i cittadini tornano a chiedere le telecamere per sorvegliare il territorio ma anche come deterrente per i malintenzionati.