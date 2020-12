12 nuovi positivi in Ciociaria. E' l'effetto dei pochissimi tamponi eseguiti nella giornata festiva di ieri, 8 dicembre. I tamponi effettuati sono stati, infatti, 157. 17 i negativizzati. Questi i dati riportati nel consueto bollettino diramato dalla Asl di Frosinone.

Si registra una vittima e si tratta di una donna di 82 anni residente a Isola del Liri.

Il dato così basso di nuovi positivi, ribadiamo, va analizzato alla luce dei pochissimi tamponi eseguiti. Basti pensare che ieri, i nuovi casi in provincia di Frosinone, erano stati 121 su 1.122 tamponi per un indice di positività che si attestava al 10,7%, in diminuzione rispetto a quello di 24 ore prima che era salito fino al 15,6%.