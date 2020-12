Il Comune di Coreno Ausonio ha pubblicato l'avviso per l'assegnazione del bonus alimentare a favore delle persone in condizioni didisagio economico e sociale. Un provvedimento che l'amministrazione comunale di Simone Costanzo ha deliberato al fine di aiutare tutte quelle famiglie che si trovano in uno stato di difficoltà causato dalla pandemia generata dal Covid-19.

Gli importi di buoni spesa varieranno a seconda del numero di componenti di ogni nucleo familiare. Si andrà da un minimo di trecento euro per i nuclei fino a due persone a oltre cinquecento euro per i nuclei che vedono al proprio interno cinque o più persone. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre mezzogiorno del prossimo 15 dicembre seguendo le informazioni contenute nell'avviso pubblico. Il bando con la relativa domanda sono consultabili sul sito ufficiale del Comune.