Dopo le proteste, bloccato per decreto dai propri affetti, chi non potrà spostarsi da comune a comune a Natale ora spera. Il divieto per le giornate del 25 e del 26 dicembre e del 1° gennaio fa i conti con le richieste, soprattutto dei governatori di rivedere la misura a beneficio di quanti rischiano di essere bloccati per poche centinaia di metri o in piccoli paesi.

Una discriminazione rispetto a chi vive nelle grandi città. L'idea che sta prendendo forma sotto le vesti di una proposta parlamentare è di elevare il divieto di spostamento da livello comunale a livello provinciale.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha scritto una lettera al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte per sollecitare un ravvedimento in modo da consentire i ricongiungimenti familiari. Anche dalla Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha paventato «una misura di buon senso».

Contrario, però, il ministro della Salute Roberto Speranza.