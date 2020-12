Il ponte vecchio è stato riaperto. La decisione del sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, è stata dettata da un'attenta analisi della situazione e del flusso idrico. La portata del Liri si è abbassata e dunque non è più risultato necessario far restare chiuso il ponte, snodo importante della viabilità cittadina. Nonostante questo, il primo cittadino ha precisato che resteranno altissimi i livelli di guardia per l'intera giornata.

Pontecorvo, maltempo: task force in azione. Resta alta l'allerta 1 ora fa È ripartito il sopralluogo del sindaco Anselmo Rotondo insieme a vigili e tecnici comunali. Con una idrovora stanno prosciugando l'acqua in via Molino, a Pontecorvo, dove ieri sera è stato necessario evacuare le famiglie. Il primo cittadino ha raggiunto sin da subito il posto insieme ai vigili del fuoco e sta seguendo personalmente l'evolversi della situazione. L'ondata anomala di precipitazioni ha portato all'aumento esponenziale della portata, creando danni al muraglione del fiume: piccole crepe da cui fuoriusciva l'acqua. Prima si provvederà al l'aspirazione dell'acqua, poi alla valutazione delle crepe che si sono aperte. Intanto la portata del fiume inizia ad abbassarsi e le arcate del ponte vecchio sono tornate nuovamente visibili. La situazione, comunque, rimane sotto continuo controllo. di: Cdd