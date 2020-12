In tempo di pandemia sono due i nemici da combattere: il virus e la crisi economica. Così, in attesa del vaccino anti Covid-19, si pensa alla seconda emergenza, quella che ha travolto tante attività produttive e commerciali. Il sindaco Massimiliano Quadrini e il consigliere delegato al commercio Gianluca Venditti annunciano un'iniziativa del Comune per aiutare gli operatori economici isolani in vista delle festività natalizie: «Il 7 dicembre scorso la giunta comunale ha approvato la delibera con cui viene incoraggiato e sostenuto l'acquisto presso gli esercizi commerciali cittadini; tale iniziativa è denominata appunto "A Natale scegli Isola".

Si tratta di un intervento concreto a sostegno dell'economia cittadina e in particolare del settore commercio, messo a dura prova dalla emergenza Covid-19 in atto». L'idea è presto detta: «Ad ogni acquisto effettuato di almeno 20 euro presso un esercizio commerciale di Isola del Liri, l'acquirente avrà diritto a un voucher digitale di 10 euro per ulteriori acquisti a carattere gratuito effettuati in un esercizio commerciale diverso da quello da cui lo ha ricevuto.

Si ringraziano tutti gli operatori commerciali che vorranno aderire, presentando l'istanza entro il prossimo 15 dicembre, e si invitanotutti icittadinia prendereparte all'iniziativa». Dal Comune chiariscono che gli esercizi commerciali interessati sono invitati a presentare la loro adesione tramite una domanda che dovrà pervenire entro il 15 dicembre esclusivamente via pec all'indirizzo: protocolloisoladelliri@pec.it.

Poi sul sito del Comune verrà pubblicato l'elenco dei soggetti accreditati presso i quali saranno disponibili i voucher digitali. Questi ultimi saranno distribuiti in egual numero alle attività aderenti in proporzione al budget messo a disposizione per l'iniziativa. Il cittadino in possesso del voucher digitale potrà utilizzarlo per fare acquisti in un altro negozio o locale. Il termine ultimo per usufruire dei vouchers è fissato per il 28 febbraio 2021.