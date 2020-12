Quarantamila euro dalla regione per un intervento di monitoraggio e verifica propedeutico al completamento delle operazioni di bonifica dell'area ex Orneta. Comunica l'arrivo dei fondi Massimiliano Valeriani, assessore regionale al ciclo dei rifiuti «Le attività di analisi nella ex discarica comunale di Vico nel Lazio - spiega - rientrano nel piano regionale di messa in sicurezza e risanamento dei siti inquinati, che grazie allo stanziamento di rilevanti risorse permetterà di sostenere numerosi progetti per il ripristino ambientale e la salvaguardia del territorio».

«Prosegue il grande lavoro della regione Lazio per il rilancio ecologico della Provincia di Frosinone. Il contributo per il risanamento della ex discarica comunale di Vico nel Lazio, sita in località Orneta, si inserisce in una serie programmatica di interventi finalizzati a restituire un'immagine ecocompatibile alla nostra Provincia, attraverso il ripristino ambientale dei luoghi ove prima erano presenti discariche e rifiuti», afferma il consigliere regionale del Pd Sara Battisti. «Grazie alla regione Lazio per il contributo - afferma il sindaco Claudio Guerriero e un grazie particolare va al presidente del consiglio regionale Mauro Buschini per aver sostenuto la nostra richiesta».