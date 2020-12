Roberto Saviano è arrivato in Ciociaria. Ed ha offerto agli studenti delle superiori, oggi dalle 16, la possibilità di parlare con lui, in diretta Instagram, del suo ultimo libro, «Gridalo!» appena pubblicato dalla Bompiani. L'evento nasce con il patrocinio del Sistema bibliotecario della Valle del Sacco, con il liceo Regina Margherita di Anagni, il liceo classico Simoncelli di Sora ed il Gioberti, sempre di Sora. Alcuni studenti di queste scuole, dopo aver letto il libro, ne hanno discusso via Instagram con l'autore, sulla pagina robertosaviano official, ponendo domande su quanto è contenuto nelle pagine.

Dopo il successo mondiale di "Gomorra" e di "Zero Zero Zero", dopo i romanzi di culto "La paranza dei bambini e Bacio feroce", Saviano nel suo ultimo libro sceglie di parlare direttamente ai ragazzi. Lo fa immaginando di incontrare, fuori da una scuola, il sé stesso 16 enne. E di volerlo aiutare nel suo cammino verso la vita. Decide di farlo raccontandogli storie di donne e di uomini diversi. Esempi positivi e negativi. Storie di coraggio, di giustizia, pretesa e spesso negata. Con un tratto comune: l'esigenza di alzare la voce per chiedere verità e giustizia.

Molto spesso, pagando di persona per questo coraggio. «Gridalo!» nasce da qui. Dalla voglia di spiegare ai ragazzi di oggi che per farsi sentire, spesso, bisogna urlare. Si potrà ora guardare la registrazione dell'incontro all'indirizzo web bibliotechevalledelsacco.it.