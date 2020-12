Rubano anche pezzi di luminarie. Un atto indegno, incivile, deprecabile e si potrebbe continuare ancora per molto. Negli ultimi giorni la città è stata attraversata dalla magia del Natale, grazie a speciali installazioni luminose volute dall'amministrazione comunale e, in particolare, il consigliere Massimo Santamaria. Fondi comunali insieme a finanziamenti regionali hanno permesso di addobbare la città come non era mai accaduto. Ma i soliti incivili hanno deciso di colpire anche lo spirito natalizio.

Infatti nella giornata di ieri, giorno dell'Immacolata, è scomparso uno dei cigni luminosi. Un gesto inqualificabile che viene condannato senza appello.

Il consigliere Massimo Santamaria, che si è speso per l'ottenimento del finanziamentoregionale, sièdetto amareggiato e ha condannato con forza quanto accaduto.

Molto dura anche la reazione del sindaco Anselmo Rotondo: «Una cosa del genere è intollerabile.

Con tanto sacrificio in questo momento di emergenza abbiamo abbellito al meglio la nostra città per portare un po'di spirito natalizio e, poi, ci troviamo dinanzi a questi scempi vergognosi. Mi recherò presso la compagnia dei carabinieri per sporgere formale denuncia»