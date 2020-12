Aveva "farcito" due piumoni con marijuana di prima qualità. Li aveva arrotolati e imbustati. Ma è stato scoperto. A fermare un corriere, 46 anni della provincia di Caserta, sono stati gli agenti della Sottosezione A1 di Cassino coordinati dal comandante Giovanni Cerilli.

I controlli sono stati eseguiti in territorio di Piedimonte San Germano: gli agenti hanno proceduto a bloccare un'Audi A3 con targa italiana, con il solo conducente a bordo.

All'interno dell'abitacolo hanno notato sia sul sedile posteriore che nel bagagliaio, due piumoni arrotolati e rivestiti di cellophane ed hanno poi scoperto che al loro interno erano state occultate numerose buste di cellophane trasparenti termosaldate, contenenti sostanza stupefacente risultata poi essere marijuana, per un peso complessivo di 53 chilogrammi. L'uomo, un albanese di 46 anni, residente in provincia di Caserta è stato arrestato e trasferiti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.