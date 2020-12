L'associazione LiberaMente Cassino in occasione delle festività natalizie ha organizzato il "Panettone SOSpeso" ed il "Libro SOSpeso". Due iniziative di solidarietà in cui dal 1° dicembre al 6 gennaio si potranno acquistare, nelle pasticcerie e nelle librerie che hanno aderito, libri e panettoni da donare agli ospiti di alcuni centri della città martire. I prodotti saranno distribuiti al centro diurno per disabili "Arcobaleno" di Caira, alla cooperativa "I Naviganti" , alla casa famiglia "Casa Nuova" di Sant'Andrea del Garigliano, ai pazienti ricoverati all'ospedale Santa Scolastica, alla casa rifugio "Essere Libera".

Con un piccolo gesto chiunque può donare e moltiplicare la propria bontà mantenendo intatto, per quel che è possibile, lo spirito del Natale anche in questo anno contraddistinto dalla pandemia. Basta poco, un pensiero a chi non si conosce ma che ha bisogno di aiuto.

Qualunque sia il disagio o la fragilità che le persone vivono, l'Associazione LiberaMente si impegna anche quest'anno a donare un sorriso a chi è meno fortunato.