La linea dei contagi di Frosinone viaggia come una retta. Da undici giorni a questa parte il dato si mantiene stabilmente al di sotto dei 150 casi senza eccessivi sbalzi né in positivo né in negativo. Ieri, dopo tre giorni consecutivi sotto quota cento, ne sono stati registrati 121, dunque rialzo, ma con 200 negativizzati e un altro morto. Resta il fatto che si continua ad avere una cifra costantemente in tripla cifra (a parte i lunedì e qualche sporadica eccezione) dal 16 ottobre in poi. Da qui l'invito a mantenere alta l'attenzione.

La vittima

L'unico decesso segnalato nel bollettino di ieri è un carabiniere in pensione, Carmine Leone, 57 anni, in servizio per tanti anni alla compagnia di Anagni.

Quello di ieri è il dato minimo degli ultimi venti giorni.

Dal 7 novembre, comunque, in provincia si registra almeno un morto per Covid al giorno con picchi anche di sette al giorno (il 7, il 25, il 26 e il 30 novembre).

Nell'ultima settimana i decessi sono stati 18, quindi 2,57 al giorno. Nei sette precedenti erano stati 35, per una media di cinque ogni 24 ore. E questo è un segnale che anche sul fronte delle vittime, dopo quello dei contagi, la curva sta, seppur molto lentamente, invertendo la rotta per iniziare a ripiegare. Ovviamente il dato è anche un riflesso dell'enorme numero di casi positivi registrati nel mese di novembre. Dunque, i decessi degli ultimi 21 giorni sono ancora tanti: 74, per una media di 3,52. Mentre da 31 giorni a questa parte le vittime salgono a 111, quindi 3,58 al giorno. A dicembre, inoltre, il dato segna 22 casi, il che vuol dire che sono 2,75 ogni 24 ore.

I contagi

I nuovi casi in provincia di Frosinone sono 121 su 1.122 tamponi per un indice di positività che si attesta al 10,7%, in diminuzione rispetto a quello di 24 ore prima che era salito fino al 15,6%. Nell'elenco vanno considerati anche i 200 negativizzati. I nuovi positivi provengono in 12 casi da Sora, in 10 da Alatri, in 8 da Cassino, in 6 da Pontecorvo, in 5 da Amaseno, Arpino, Ceccano e Piedimonte San Germano. In questi stessi comuni si hanno poi 35 negativizzati a Sora, 19 a Cassino, 7 ad Alatri, ad Arpino e a Pontecorvo e 4 a Ceccano. Negli ultimi dodici giorni è la seconda volta oltre quota 120.

I dati di questo inizio di settimana sono confortanti e in linea con quelli della precedente, seppur leggermente superiori. Al momento, infatti, si contano 176 contagi per una media quotidiana di 88, mentre tra il 30 novembre e il 1° dicembre i casi erano stati 158 per una media di 79. Sempre al martedì, due settimane fa, invece, la media era di 136 (272 i totali), mentre tra il 16 e il 17 novembre erano stati 294 per 147 nell'arco della giornata. Nella settimana del picco, quella chiusa a 2.044 contagi, al martedì i casi erano già 442 per una media di 221. La differenza tra allora e adesso è, dunque, di meno 60 per cento. A dicembre, invece, i contagi totali sono 819 per una media di 102,4, inferiore non solo a quella di novembre ma anche a quella di ottobre. I negativizzati sono circa cinquemila dalla seconda parte di novembre a oggi. Sono 1.831 negli ultimi dieci giorni, nello stesso periodo i positivi sono stati quasi la metà: 957.

Il Seresmi

La mappa del Seresmi, aggiornata al 29 novembre, vede, dall'inizio dell'emergenza, Frosinone a 951 positivi, poi Cassino 922, Sora a 911, Alatri 694, Veroli 484, Ceccano 359, Isola del Liri 333, Ferentino 322, Anagni 302, Monte San Giovanni Campano 297, Fiuggi 293, Pontecorvo 228, Boville Ernica 217, Arpino 196, Cervaro 181, Aquino 136, Paliano 129, Ripi 129, Piedimonte San Germano 128, Ceprano 127, Strangolagalli 127, Roccasecca 118, Castrocielo 113, Sant'Elia Fiumerapido 104, Atina 99, Torrice 98, Broccostella 95, Castelliri 92, Arce 90 per restare tra i comuni con almeno 90 casi. Nessun comune è a zero contagi, i migliori, Acquafondata e Colle San Magno, sono a 1.