Le scuole rimarranno aperte nel capoluogo nella giornata di domani. La decisione è scaturita all'esito di una rapida consultazione nell'ambito del Coc, il Centro operativo comunale, coordinato dal sindaco Nicola Ottaviani. I modelli matematici più aggiornati, diffusi poco fa da parte del Servizio regionale e della Protezione Civile, sull'evoluzione delle condizioni meteorologiche, infatti, danno un quadro in leggero miglioramento per la giornata di domani con sensibile attenuazione delle precipitazioni atmosferiche, soprattutto in mattinata, dopo una notte in cui dovrebbe continuare a piovere a intermittenza.

Se a Frosinone i plessi accoglieranno i propri alunni regolarmente, le scuole saranno, invece, chiuse domani ad Amaseno, Arce, Arpino, Isola del Liri, Pontecorvo, Sora e Strangolagalli che sono risultati tra i centri maggiormente colpiti dall'intensa ondata di maltempo delle ultime ore.