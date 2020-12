Evacuazione in corso a Pontecorvo in via Molino. Proprio in questi momenti nella strada del rione Pastine adiacente al fiume Liri è in corso lo sgombero in via precauzionale delle abitazioni.

Una decisione d'urgenza assunta a causa dell'apertura di alcune crepe proprio sui muretti laterali degli argini del fiume.

Il Liri in questo momento è alla massima portata. Una piena come non se ne vedevano da anni. Sul posto c'è il sindaco Anselmo Rotondo che sta monitorando la situazione e seguendo tutte le operazioni. A Pontecorvo è stato di massima allerta.