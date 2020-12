Il Centro operativo comunale (Coc), presieduto dal sindaco Nicola Ottaviani, alle 22 deciderà sulla chiusura delle scuole nel capoluogo per il maltempo. Si attende, infatti, l'ultimo aggiornamento dei modelli matematici sulle condizioni meteorologiche di domani per decidere. L'orientamento sarebbe quello di propendere per l'apertura, considerato che le precipitazioni dovrebbero continuare a essere copiose nella notte e nelle prime ore del mattino di domani, mentre, dalle 8 in poi, la situazione dovrebbe andare in costante miglioramento. Stando ai dati statistici di questi giorni, nella sola giornata di domenica scorsa a Frosinone, sono caduti circa 55 millimetri di pioggia. Numeri che potrebbe essere più che raddoppiati oggi.