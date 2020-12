Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Questa la decisione del sindaco Rotondo che poco fa è tornato in Comune per firmare un'altra ordinanza, a poca distanza dalla prima relativa al ponte vecchio. Un'altra decisione presa in via cautelativa visto il perdurare dell'allerta rossa.

La chiusura del ponte vecchio, decisa poco fa, si è resa necessaria per la porta del Liri, ingrossato a dismisura.

"Dopo aver firmato l'ordinanza per il ponte vecchio, con la viabilità comunque spostata sull'altra, ora ho deciso di concerto con l'assessore alla Pubblica istruzione Longo, di chiudere le scuole di ogni ordine e grado - dal nido alle superiori (in questo caso, visto la didattica a distanza, si ritiene ferma anche ogni attività di segreteria) preso atto dell'estensione dell'allerta rossa anche per la giornata di domani" ha dichiarato il primo cittadino Anselmo Rotondo.