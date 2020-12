Scuole chiuse domani (mercoledì 9 dicembre) a Sora per l'emergenza idraulica in corso. "Domani 9 dicembre chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia per le attività didattiche che per quelle amministrative a scopo cautelativo. Seguirà ordinanza" - ha reso noto il sindaco Roberto De Donatis. Aggiungendo: "In questo momento il fiume Liri sta raggiungendo una prima soglia critica e come la storia dei fenomeni insegna via Carpine all'altezza di Ponte Ricciotto può essere interessata da un primo fenomeno di esondazione.

I volontari della protezione civile si stanno recando in loco con un automezzo per una distribuzione di sacchetti solo ed esclusivamente a chi non è organizzato per una prima protezione della propria abitazione con priorità assoluta per persone anziane o disabili che vivono sole. In questo senso segnalare tali criticità al telefono del comando della polizia municipale 0776 831027. seguiranno altri interventi in ragione dell'evoluzione delle dinamiche in corso".

Ad Isola del Liri il sindaco Massimiliano Quadrini ha predisposto la chiusura di Corso Roma per provvedere alla rimozione dei rami che si bloccano sotto il centrale ponte. ad Arpino il sindaco Renato Rea ha comunicato che: "Con i volontari della protezione civile E.C.Arpinum sin dalle prime ore di stamattina stiamo monitorando il territorio e la situazione sulle strade. Visto che le previsioni meteo indicano un peggioramento del maltempo nelle prossime ore, invito la cittadinanza a spostarsi dalle proprie abitazioni solo in caso di necessità. Per segnalare eventuali criticità si può chiamare ai seguenti numeri : 3779715376 oppure 0776852109".