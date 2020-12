Anagni. E' spirato il Prof. Giovanni Stella, grave lutto per il mondo della cultura. È venuto a mancare Giovanni Stella, promotore e protagonista delle grandi iniziative culturali che danno lustro alla città dei papi. Giovanni Stella venne ad Anagni dalla Sicilia, dov'era nato in provincia di Messina. Immediatamente divenne una star nel mondo della scuola, ed iniziò ad impegnarsi in politica.

Iscritto a partiti di sinistra, e consigliere comunale, memorabili i suoi scontri con Romano Misserville, veri saggi di dialettica. Si deve a lui il Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale, e la nascita di un modo diverso di vivere la Cultura. Combatté liberare il marciapiedi Regina Margherita dalle auto e farne il luogo ricercato che è oggi. Giovanni Stella ebbe l'intuizione di far nascere il Museo di Porta Cerere, opera incompleta per colpe certamente non sue