La violenta ondata di maltempo ha causato a Ceccano, oltre a qualche allagamento stradale subito rientrato, anche il crollo di parte di un muro di una palazzina Ater in via Don Bosco. A causa di infiltrazioni, la parete si è distaccata rovinando al suolo. Il cedimento si è verificato intorno alle 11,30 di questa mattina.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, la Polizia municipale e i tecnici del Comune per le verifiche del caso. Fortunatamente il crollo non ha causato danni alle persone, se non un comprensibile spavento per gli inquilini dell'edificio. Va detto che il problema delle infiltrazioni era stato già segnalato all'Ater da diverso tempo ma ancora si attendeva il ripristino della palazzina.