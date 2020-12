Arriva il bonus libro per gli studenti universitari del Lazio. Il bando è stato pubblicato da DiSCo, l'agenzia regionale per il diritto allo studio presieduta da Alessio Pontillo. Gli studenti con reddito familiare fino a 25.000 euro potranno così usufruire di un contributo fino a un massimo di 250 euro per acquistare libri di testo o e-book universitari. «L'iniziativa ha spiegato l'assessore a Lavoro, scuola, formazione e diritto allo studio universitario della Regione Lazio, Claudio Di Berardino è rivolta a tutti gli studenti iscritti ai corsi universitari, di aggiornamento e master delle Università del Lazio con reddito familiare fino a 25.000 euro e il bonus può essere richiesto in modalità on line». Ma il bonus libro è solo l'ultima delle iniziative a sostegno degli studenti universitari.

Nei giorni scorsi infatti sono stati premiati tutti i vincitori del bando unico: grazie allo sforzo del governo che ha aumentato il fondo integrativo statale, infatti, Regione Lazio e DiSCo hanno potuto dichiarare vincitori del bando tutti gli idonei. Nell'attribuzione dei fondi DiSCo Lazio è stata "premiata" in considerazione dei servizi resi agli studenti e si è vista così riconosciuto fondi in misura maggiore. A tutto vantaggio degli studenti universitari interessati.

«Grazie allo stanziamento di nuove risorse e all'impegno puntuale di Disco conferma l'assessore Di Berardino stiamo procedendo con lo scorrimento della graduatoria delle borse di studio 2020-21 dichiarando vincitori tutti gli studenti aventi diritto. Si tratta di 13.907 ulteriori studenti che potranno beneficiare delle Borse di studio 2020/2021. Un'operazione resa possibile grazie a un incremento dell'impegno economico di circa 48 milioni di euro».

Complessivamente sono così 94 i milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio per finanziare gli interventi finalizzati al sostegno degli gli studenti con reddito più basso e per garantire in questo difficile momento il diritto allo studio universitario. Nello specifico il contributo a sostegno del percorso di studi è stato erogato a 26.293 studenti, duemila in più rispetto allo scorso anno. La prima rata verrà erogata entro il 23 dicembre. Novità importanti anche sul fronte mense. In tempo di Covid il pranzo è all'insegna dell'innovazione e totalmente plastic free.

Nella struttura di via De Lollis, grazie all'impegno della ditta che gestisce il servizio, gli studenti possono mangiare avendo garantite tutte le misure di sicurezza: termoscanner facciale, distanziamento sociale attraverso una ridefinizione del layout della sala mensa e possibilità di usufruire il servizio di asporto take away o di consegna a domicilio ordinando il pranzo attraverso una apposita funzione del sito. Il pasto, in quest'ultimo caso, verrà consegnato direttamente allo studente nel suo alloggio in residenza universitaria. Il servizio è ora attivo nelle residenze romane di De Lollis, Casal Bertone, Tor Vergata e Valleranello, ma verrà presto implementato.