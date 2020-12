Ladri scatenati, a ridosso delle festività natalizie, vanno all'assalto di un villino a Ferentino, ma il colpo non va completamente in porto per l'arrivo dei padroni di casa.

Domenica sera, quando gli inquilini sono rincasati, nel quartiere Fresine, hanno trovato una vetrata della finestra sfondata e la persiana di ferro segata in basso, per poter penetrare all'interno.

Dopo che i malviventi si sono introdotti è scattato l'allarme e di lì a poco sono arrivati i proprietari dell'abitazione, così gli ignoti sono fuggiti in un baleno portando via pochi monili d'oro di scarso valore. Sarebbe la terza volta che la villetta viene violata dai ladri.

A Fresine si sono portati subito i carabinieri del locale Comando stazione, agli ordini del luogotenente Raffaele Alborino, i quali dopo i rilievi hanno fatto scattare le indagini. Nella circostanza i ladri hanno preso di mira noti imprenditori della città.