Un grave incidente domestico si è verificato domenica scorsa a Ferentino. Ustionata un'anziana donna del posto, quasi novantenne, che purtroppo rischia la vita.

Il fatto è accaduto nel quartiere San Rocco Montecchie, distante pochi chilometri dal centro cittadino.

L'anziana forse sola in quel frangente in quella stanza di casa, stava sistemando la legna nel camino, ma deve avere perso l'equilibrio finendo tra le fiamme del focolare. Evidentemente le urla di dolore della donna sono state udite da qualcuno dei familiari che è accorso e in considerazione della gravità delle ustioni, ha chiesto immediatamente aiuto al 118.

A margine della chiamata, in località San Rocco sono arrivati gli operatori del 118, infermieri e medico, a bordo di ambulanza e automedica, in codice rosso.

La povera donna avvolta dal fuoco, si è procurata ustioni di secondo e terzo grado sul 60-70% del corpo, quindi piuttosto gravi.

Dopo le prime cure degli operatori sanitari, il dottore dell'Ares 118, in considerazione della gravità delle condizioni di salute dell'interessata, ha fatto richiesta dell'ausilio dell'elisoccorso. Per la paziente c'era necessità del ricovero urgente in un ospedale specializzato.

L'eliambulanza Pegaso 44 è atterrata all'aeroporto Moscardini, raggiunta anche dagli altri automezzi di soccorso con l'ustionata a bordo. Prima del decollo direzione Capitale, la sfortunata è stata intubata e sedata, dopo di che Pegaso è partito alla volta di Roma, ove la donna è stata trasportata e ricoverata in gravi condizioni al "Sant'Eugenio", ospedale specializzato per i grandi ustionati.

Come anticipato, la situazione è seria. L'anziana è in coma farmacologico e la prognosi è riservata, si spera che i medici riescano a salvarle la vita. L'importanza del quadro clinico è avvalorata sia dalle gravi ed estese scottature riportate su buona parte del corpo e sia dall'età particolarmente avanzata.