La corsia ciclabile di Cassino finisce su Striscia la Notizia. Alcuni giorni fa la "visita" della troupe di Canale 5, questa sera il servizio è andato in onda. L'inviata Chiara Squaglia ha attraversato la città in bicicletta riscontrando diversi problemi, soprattutto di sicurezza per gli utenti della strada. Tante le critiche sollevate dai cittadini intervistati, la giornalista ha anche chiesto qualche spiegazione a un vigile. Poi nel servizio l'intervento dell'esperto di circolazione stradale che sottolineava come alquanto complicato e anomalo il progetto realizzato sulla carreggiata. Sarebbe stata contestata anche la vernice gialla utilizzata per la segnaletica orizzontale della corsia che, in alcuni tratti della strada, va a coprire la totalità della sede viaria. Proprio l'esperto avrebbe quindi concluso che la corsia realizzata non sarebbe regolare e di provvedere a risolvere la questione.