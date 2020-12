E' appena terminata la riunione urgente in Comune per l'allerta maltempo. "Abbiamo attivato il Centro operativo comunale con due squadre della protezione civile, la Croce Rossa e i dipendenti comunali. Saranno continuamente in azione - ha detto poco fa il sindaco Enzo Salera - si inizia da adesso il monitoraggio dei fiumi, anche se le precipitazioni più allarmanti ci dovrebbero essere nella giornata di domani. Ma si lavora da subito". E, infatti, le squadre vigileranno a turni per tutta la notte. Il Gari ieri è straripato inondando le zone circostanti il Rapido è rimasto per tutta la domenica al limite degli argini. Sono i fiumi a destare maggiore preoccupazione ma anche la caduta alberi e il rischio idrogeologico.