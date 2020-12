Momenti di paura lungo via Aldo Moro, tangenziale che collega il centro urbano alla ex 155. Un'auto è uscita di strada e si è schiantata contro un palo riportando gravi danni. Ferito seriamente il conducente che è stato trasportato in ospedale dopo essere stato soccorso. Non si esclude il trasferimento in eliambulanza in una struttura specializzata. Sul posto oltre ai sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure, sono giunti gli agenti della polizia locale agli ordini del maggiore Dino Padovani, i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco. Sono in corso i rilievi dell'incidente. La Tangenziale Aldo Moro si conferma una strada molto pericolosa.