Maltempo, peggioramento in arrivo sul Lazio e in tutta la Ciociaria. Pesante aggiornamento della Protezione civile che innalza per domani il livello di allerta sulla nostra regione, raggiungendo una valutazione di elevata criticità. Scatta l'allerta rossa per il giorno dell'Immacolata.

Dalla serata di oggi le condizioni meteorologiche sono destinate a peggiorare. Sulla base delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile in data odierna, dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il centro funzionale regionale ha emesso l'allerta per la giornata di domani.

Si potranno verificare fenomeni diffusi e persistenti ma soprattutto, massima attenzione per l'allerta idraulica che comporta la possibilità di piene anche per i corsi d'acqua maggiori.