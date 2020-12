"In ragione della dinamica in corso di gestione di diversi casi di positività al Covid, che riguardano due classi della Scuola Media Edoardo Facchini, con 6 casi in una classe e 5 in un'altra ed in ragione della positività di 2 collaboratori scolastici ho deciso di emanare Ordinanza di chiusura di ogni attività didattica ed amministrativa del solo plesso in questione dal giorno 9 al giorno 16 Dicembre." - così il sindaco di Sora Roberto De Donatis comunica la chiusura della scuola.

"Preciso che ogni azione prevista dai protocolli è costantemente monitorata dall'Asl e che questa mia decisione riguarda la necessaria cautela da tenere per verificare la non sussistenza di ulteriori casi legati alle potenziali connessioni che al momento non sono note né ancora verificate. Qualora, come auspichiamo non ci saranno ulteriori casi, si procederà alla sanificazione dell'intero plesso prima della ripresa delle attività. Seguirà Ordinanza."