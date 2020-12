Nuovi aiuti a sostegno degli studenti sorani per l'anno scolastico in corso. Al via le domande di contributi per l'acquisto dilibridi testo e di lettura, sussidi didattici digitali e dizionari. Lo rendono noto il sindaco Roberto De Donatis e la consigliera delegata all'istruzione Floriana De Donatis. La richiesta di contributo potrà essere presentata fino all'11 gennaio 2021, utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet www.comune.sora.fr.it, categoria "modulistica".

Possono presentare la domanda gli iscritti agli istituti secondari di I e II grado, residenti a Sora e con un Isee del nucleo familiare non superiore a 15.493,71 euro.

«Si tratta di una preziosa opportunità per gli studenti della nostra città, visto che l'acquisto dei libri di testo rappresenta sempre un capitolo di spesa importante nel bilancio familiare - dichiarano in una nota congiunta il sindaco e la consigliera De Donatis -. Le domande, nel rispetto delle direttive per il contenimento del Covid-19, potranno essere presentate anche in via telematica e via pec e i moduli sono scaricabili dal nostro portale istituzionale.

L'ufficio protocollo del Comune resta comunque disponibile anche per la consegna a mano». Nella categoria libri di testo rientrano quelli sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole. Tra i sussidi didattici digitali rientrano software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico). Tutte le indicazioni e i requisiti dettagliati per fare domanda sono contenuti nel relativo avviso pubblico. Per informazioni è possibile contattare l'ufficio istruzione al numero 0776.828317, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30, e il lunedì e giovedì dalle 15 alle 17.