Truffa dello specchietto, denunciato un 38enne residente in provincia di Salerno. L'uomo è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale sito nelle vicinanza del luogo dove è avvenuta la truffa.

I fatti

A Roccasecca, i carabinieri del locale Comando Stazione Carabinieri, a conclusione di una specifica attività info-investigativa, scaturita da una denuncia querela presentata da un 32enne del luogo, hanno denunciato, alla competente A.G., un 38enne residente nella provincia di Salerno, già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio, la persona ed in atto già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, poiché resosi responsabile del reato di "truffa". Utilizzando il cosiddetto "metodo dello specchietto", nel dicembre del 2019 l'uomo aveva truffato il denunciante.

Le immediate indagini, supportate anche dalle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza installato presso un esercizio commerciale sito nelle immediate vicinanze del luogo della truffa, hanno permesso di accertare che il 38enne simulando la rottura dello specchietto della sua autovettura da parte del denunciante, aveva richiesto alla vittima un rimborso di 50 euro per il presunto danno.