Da sabato finalmente è attivo il primo punto wi-fi gratuito installato presso il parco Baden Powell. Grazie al progetto "Piazza WiFi Italia" a cui il Comune di Cassino ha aderito e per cui è stato selezionato, sarà possibile finalmente navigare gratuitamente, scaricando una app. Una grande opportunità per molte persone che potranno usufruire del servizio per svolgere attività quotidiane di studio e di lavoro. Non è infatti nelle possibilità di tutti avere una connessione domestica, durante il lockdown era stata avviata una campagna di sensibilizzazione in questo senso.

Le scuole della città martire, i dirigenti e i docenti, avevano invitato chi aveva una connessione wi-fi a fornire la password agli studenti che nel palazzo non ne avevano disponibilità per permettere loro di accedere alla Dad. Sicuramente non è possibile seguire le lezioni al parco, ma studiare, lavorare e svolgere compiti con l'ausilio di internet si e questa è una grande possibilità per tutti, per i ragazzi e per gli adulti, per gli studenti ma anche per gli anziani che, ormai pratici di smartphone e videochiamate, non hanno a casa linee wi-fi per sentire nipoti e parenti lontani. Un primo passo su un percorso che potrà fare la differenza per molti e che è una realtà che già esiste in tante altre città italiane.