Abbandono selvaggio di cani in prossimità del canile di Selvapiana. Ieri, l'ennesimo "fido" è stato legato vicino al rifugio comunale da poco concesso in gestione all'associazione di volontariato "Animantia".

La telecamera posta all'ingresso della strada che dalla provinciale Caragno conduce alla struttura è insufficiente a controllare l'area, per cui altre telecamere a circuito chiuso saranno installate in prossimità della struttura. L'Amministrazione comunale, infatti, ha chiesto fondi da destinare alla sicurezza del territorio proprio per l'installazione delle telecamere nei punti critici del territorio comunale, dove incivili compiono atti vandalici o abbandonano rifiuti. Oppure, come in questo caso, lasciano barbaramente cani legati con lo spago alla recinzione.

Il fenomeno dell'abbandono degli animali va arginato, anche punendo chi intenzionalmente li allontana. La pena prevista è fino a un anno di reclusione o un'ammenda da mille a 10mila euro. La stessa pena è prevista per chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e che producono gravi sofferenze. Capita che chi abbandona i cani lo faccia perchè impossibilitato a prendersene cura. In ogni caso, la responsabilità dell'uomo nei confronti dell'animale deve essere totale, pertanto non è ammissibile che un cane venga legato vicino a un rifugio e abbandonato.

È necessario sviluppare un'adeguata sensibilità nelle persone, in quanto un simile gesto può condurre alla morte affettiva e spesso fisica dell'animale, per cui accanto alla repressione del fenomeno va sviluppata un'adeguata prevenzione del problema. Il canile non è il luogo in cui lasciare gli esemplari di cui qualcuno non vuole più prendersi cura, è il rifugio in cui ospitare i randagi, chiaramente promuovendone l'adozione per assicurare loro benessere e affetto. Quindi, il canile è uno dei luoghi sensibili in cui verrà potenziato il sistema di videosorveglianza. Una telecamera è già attiva, ma dopo che il Comune riuscirà a ottenere il finanziamento richiesto, l'area sarà controllata con riprese h24, che consentiranno di individuare gli eventuali responsabili degli abbandoni.