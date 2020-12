I carabinieri della stazione di Arce hanno arrestato un romeno di 37 anni domiciliato in provincia di Catanzaro, sorpreso mentre si aggirava con fare sospetto vicino all'ufficio postale del paese insieme a una connazionale.

Dagli accertamenti effettuati dai militari dell'Arma è emerso che l'uomo deve scontare sei mesi di carcere perché condannato per guida in stato di ebbrezza per fatti accaduti nel 2013 in provincia di Catanzaro. Prima di accompagnarlo in carcere a Frosinone, i carabinieri gli hanno anche notificato l'avvio dell'iter per il foglio di via obbligatorio con il divieto di

tornare in paese.